ترامب يرشح دان برويليت لوزارة الطاقة الأمريكية خلفا لريك بيري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتزم ترشيح نائب وزير الطاقة دان برويليت ليحل محل وزير الطاقة ريك بيري الذي أعلن نيته للاستقالة.

وقال ترامب، في تغريدة له على منصة (تويتر)، إن «دان له تجربة احترافية لا مثيل لها في قطاع الطاقة، وليس لدي أدنى شك في أنه سيقوم بعمل رائع».

وكان ريك بيري قد أعلن أمس الخميس عزمه ترك منصبه في وقت لاحق هذا العام، وقد أبلغ ترامب بهذا، وهو ما يأتي بعد تردد بشأن علاقته بقضية مثيرة للجدل حول علاقات أوكرانيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويشغل برويليت المرتبة الثانية في وزارة الطاقة الأمريكية منذ أغسطس 2017، وقبل أن يعمل في إدارة ترامب، كان قد شغل منصب النائب الأول لرئيس هيئة الخدمات المالية للجيش الأمريكي، كما كان نائبا لرئيس شركة فورد للسيارات.

وشغل برويليت منصب كبير مسئولي لجنة مجلس النواب الأمريكي للطاقة والتجارة، وهو أيضًا من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي.

وأعرب ترامب عن إشادته بريك بيري وشكره له على “المهمة المتميزة التي قام بها، مشيرا إلى أن بيري شارك في اختيار خليفته.

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