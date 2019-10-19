كوكا: لو عدت لمصر سيكون عبر الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضات لاتسيو

كوكا يحل ضيفا على برنامج الماتش في قناة صدى البلد، وقد عبر عن ميول واضحة للأهلي الذي بدأ فيه مسيرته: “لم يجمعني أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع الأهلي منذ احترافي”.

وأكمل: “لم يتحدث إليّ أحد من مجلسي إدارة الزمالك أو بيراميدز، وإنما وكلاء عرضوا علي الفكرة، أخبرتهم وقتها أنه مستحيل العودة لـ مصر وأنني أريد الاستمرار في الاحتراف”.

وشدد: “لو عدت إلى مصر، فأريد أن يحدث ذلك من بوابة الأهلي”.

وعن علاقته بـ ممدوح عيد وكيل اللاعبين: “ممدوح عيد ليس وكيلي، هو بمثابة شقيقي الأكبر، فأنا أعرفه من صغري، لكن لا تربطني علاقة عمل به”.

ونفى كوكا أن يكون ابن مانويل جوزيه، قد ساهم في رحيله عن الأهلي إلى ريو آفي: “كيف يساعدني جوزيه على الرحيل وهو مدرب الأهلي؟ لقد تحدثنا بعد سنوات وأخبرني أنه كان يريد استمراري في النادي”.

وعن الصعوبات التي واجهها في البرتغال: “في أول شهرين من احترافي بالبرتغال، تعرضت شقتي لحريق، حتى أنني فقدت 40 يورو كنت أحتفظ بهم تحت الوسادة”.

وأكمل: “عقدي كان بسيطا للغاية، لم أكن أتحدث البرتغالية، وكان سكنا مشتركا، لذا شعرت أن الحريق إشارة حتى أعود إلى مصر، لكن والدي منعني وساندني وأصر على استمراري في الاحتراف”.

وتطرق كوكا لمشكلة “القلب” التي منعته من الانتقال إلى بنفيكا قبل عدة مواسم: “كنت قد وقّعت العقود بالفعل مع بنفيكا، حتى أنني خضعت للكشف الطبي وقتها رفقة إيديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الحالي”.

وأضاف: “لكن بعدها بيومين أرسلوا في طلبي وجعلني أخضع للفحص الطبي مجددا، وأخبروني أنني مولود بعيب غير خطير في القلب يستلزم إجراء جراحة”.

وأكمل: “خضعت للجراحة بالفعل ولكن بنفيكا تراجع عن إتمام الصفقة”.

وبرر: “سبق أن مات أحد لاعبي بنفيكا على أرض الملعب، ولذا هم يتوجسون من أي أمر له علاقة بأمراض القلب”.

وأبدى استيائه من تعامل الصحافة مع جراحته البسيطة: “المشكلة أن صحيفة ريكورد واسعة الانتشار في البرتغال عنونت بخط عريض أنني أجريت جراحة في القلب، مما دفع بعض الأندية الكبيرة إلى التراجع عن ضمي”.

وواصل: ” “لم تصلني عروض رسمية، لكن بعض الأندية تحدثت معي مثل فيورنتينا وبازل وقتها، قبل أن يتوقف كل ذلك بسبب العملية”.

وعن اهتمام لاتسيو بضمه في الصيف الماضي: “رئيس نادي براجا أخبرني أنه لم يتلق عرضا رسميا بخصوصي رغم كل الحديث الذي أثير عن اهتمام لاتسيو”.

وأتم: “هو رجل صعب جدا في المفاوضات، أخبرته بذلك في وجهه وهو أمر أضحكه”.

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