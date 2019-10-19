مؤتمر دولي للتنسيق في إرسال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

تستضيف وزارة الخارجية الإيطالية، يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، مؤتمرا إنسانيا بشأن التنسيق لإرسال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا.

وذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية أن نائبة وزير الخارجية الإيطالي، «إيمانويلا ديل ري»، ستفتتح المؤتمر على مستوى كبار المسؤولين، بينما سيركز المؤتمر بشكل خاص على تنسيق المساعدات الإنسانية التي يجب إرسالها إلى ليبيا، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن الاجتماع الفني تنظمه الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية.

يذكر أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي تعمل في ليبيا من خلال مشروعات ثنائية، مثل مبادرة جسر من أجل تضامن، التي أطلقت في يناير 2018 لمساعدة المدن الليبية المتضررة من الاتجار بالبشر من خلال تسليم المساعدات لدعم المدنيين.

وتشهد عدة مدن ليبية، خصوصا في الجنوب، وضعا إنسانيا صعبا، لا سيما مع نقص الخدمات والبنية التحتية والأمن، بما يؤدي إلى صعوبة إيصال المساعدات، كما تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير في منطقة العاصمة طرابلس، بسبب الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ 4 أبريل الماضي.

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