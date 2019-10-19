السلطات الروسية تفتح تحقيقا جنائيا في حادث انهيار سد بشرق سيبيريا مع ارتفاع حصيلة القتلى

فتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا لكشف ملابسات انهيار سد في منطقة كراسنويارسك في شرق سيبيريا، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الطوارئ.

وقالت الوزارة إن الحادث وقع على نهر سيبا، بالقرب من مستوطنة شيتنكينو في نحو الساعة السادسة صباحا.

وأوضحت “تاس” أن السد كان مشيدًا على خزان تابع لشركة تقوم بالتنقيب عن الذهب، حيث يعمل نحو 270 شخصا في الوقت الراهن.

وتسبب انهيار السد في غمر المنطقة التي يعيش فيها العمال بشكل مؤقت في موقع العمل، ومقتل 13 شخصا على الأقل.

وتنفذ السلطات حاليا عملية إنقاذ، وأشارت تقارير أولية إلى أن 15 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين”.

وأضافت الوزارة أنه تم نشر فرق إنقاذ من مناطق مجاورة لمواجهة الوضع في منطقة الحادث.

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