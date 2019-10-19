تواصل الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية

تواصلت، اليوم السبت، مظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية لليوم الثالث على التوالي، وقطعت بعض الطرقات في عدد من المناطق.

وتجددت الاحتجاجات بساحة الشهداء بالعاصمة بيروت وفي ساحة النور بمدينة طرابلس شمال لبنان، وفي كفررمان في النبطية جنوب لبنان وفي زوق مكايل في جبل لبنان،وقطع المتظاهرون بعض الطرقات منذ صباح اليوم في جبل لبنان وشماله وجنوبه .

ويطالب المحتجون بسقوط الحكومة وتغيير النظام.

من جهة أخرى، عملت فرق الأشغال العامة في عدد من البلديات على فتح الطرقات منذ ساعات الفجر وإزالة ما تبقى من إطارات مشتعلة وعوائق في عدد من المناطق شرق لبنان وفي جبل لبنان والجنوب.

كان ناشطون في تظاهرات أمس الجمعة قد قاموا بأعمال تخريبية والتعدي على الأملاك العامة، في وسط بيروت وفي الضاحية الجنوبية وفي صور جنوب لبنان.

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