ليبيا في مجلس حقوق الإنسان.. الواقع والتحديات.. .!!؟ … بقلم / محمد الامين

تم انتخاب ليبيا عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على وقع الحرب والانتهاكات والغارات الدامية التي تُوقِع العوائل والأطفال.. وعلى وقع نهب الثروات وحرمان الليبيين من حرياتهم وحقوقهم في النماء والصحة والتعليم..

فهل يحق لنا أن نهلّل لهذا الحدث؟

هل يجوز لنا أن نعتبر هذا الحدث “فوزاً” وانتصارا وتشريفاً كما روّجته بعض وسائل الإعلام اليوم أم انه تكليف تترتب عنه مسئولية وتحديات واستحقاقات مختلفة؟

وما جدوى الاحتفاء الإعلامي بحدث سيكون غير ذي تأثير في المشهد الداخلي فضلا عن حالة حقوق الإنسان في العالم أم أننا في وضعنا الصعب نبحث عن أي إنجاز مهما كان ضئيلا، ونتطلع إلى أي حدث يُشعرنا بأن دولة ليبيا ما تزال على قيد الحياة؟

سوف تتمثل ليبيا في المجلس لمدة عام كامل وهي في حالة احتراب وصراع.. هل نلوم من انتخبوا ليبيا لهذا الموقع؟ أم نلوم من أقدموا على ترشيحها؟

مع ليبيا، تم انتخاب السودان وموريتانيا كي يكونون نوابا عن أفريقيا في المجلس.. وهذا يطرح المزيد من نقاط الاستفهام حول الجدارة بعضوية مثل هذه المنصة الدولية.. هل يتعلق الأمر بمجرد عضوية تشريفية وتناوب روتيني على تمثيل القارّات دون التزامات تُذكر؟ أم أنه لا دخل ولا اعتبار لسجلات الدول في مجال حقوق الإنسان وما يجري على أراضيها من ممارسات في حقّ مواطنيها؟

هذه الأسئلة لن يجيب عنها هذا المنشور ولا قراؤه، بقدر ما ستجيب عنها الأحداث والوقائع على الأرض، فكثيرا ما كان هذا المجلس الأممي ساحة دعاية ومكافأة لأنظمة قمعية و”فوطة” لغسل أيدي مجرمين كُثُراً من الدماء العالقة بهم.. وليس هذا المجلس بالمنبر الأممي الوحيد الذي لوّثته المحسوبية والمجاملة والنفاق السياسي والمعايير المزدوجة.. وللحديث بقية.

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