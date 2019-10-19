الجيش اللبناني يعلن تضامنه مع مطالب المحتجين.. ويدعو المواطنين لالتزام السلمية

دعت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، جميع المواطنين المتظاهرين للتعبير بشكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وقال الجيش اللبناني في تدوينة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، “تؤكد قيادة الجيش على تضامنها الكامل مع مطالب المواطنين المطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم، وتدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل الأمور”.

يذكر أن أمس الجمعة، “وقعت أعمال شغب في وسط بيروت وأضرم متظاهرون النار، للتعبير عن رفضهم لما جاء في الخطاب، والذي أمهل فيه الحريري حكومته والأطراف السياسية في لبنان 72 ساعة لتقديم إصلاحات ترضي الشعب اللبناني”.

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