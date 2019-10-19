تشكيل سيتي – مفاجآت بالجملة.. رودري وفيرناندينيو مدافعان أمام كريستال بالاس

السماوي يواجه كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وبعدما اعتمد بيب في المباريات الماضية على فيرناندينيو لاعب الوسط في مركز المدافع نتيجة للإصابات التي ضربت خطه الخلفي، أُجبر على إشراك لاعب وسط آخر، رودري، في هذا المركز أمام النسور اللندنية.

أما في مركز الظهير فشارك البرتغالي جواو كانسيلو على الرواق الأيمن، بينما عاد الفرنسي بينجامين ميندي على الجبهة اليسرى.

وعاد البلجيكي كيفن دي بروين للعب من جديد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: جواو كانسيلو، رودري، فيرناندينيو، ميندي.

الوسط: إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين، دافيد سيلفا.

الهجوم: بيرناندو سيلفا، جابرييل جيسوس، رحيم سترلينج.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كلاوديو برافو، سيرخيو أجويرو، أنخيلينيو، رياض محرز، فيل فودين، إيريك جارسيا.

سيتي يحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول الذي يواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد.

فيما يحتل كريستال بالاس المركز السادس برصيد 14 نقطة.

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