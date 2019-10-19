حسن نصرالله: لانؤيد استقالة الحكومة الحالية لأن ذلك يعني أن لا حكومة ستتشكل قريبا

طالب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أهل السلطة، ومن هم خارجها بتحمل المسئولية أمام الوضع الخطير جدا”، وذلك خلال احتفال أقيم في بعلبك لمناسبة إحياء مراسم أربعين الإمام الحسين.

وأشار إلى “ما حصل من حرائق قبل فترة، إذ دان الكل بعضهم بعضا وكانت النتيجة لا شيء”. وقال: “انتهى مفعول الإدانات في لبنان خلال 24 ساعة يوم حصول الحرائق”.

ورأى أن “البعض في السلطة كان يتصور أن الضرائب ستمر.. رسالة اليومين مهمة جداً ويجب أن يستوعبه كل المسئولين في كل المناصب أن الشعب اللبناني لم يعد يستطع تحمل ضرائب جديدة”.

وتابع: “من يأخذا القرار في الحكومة هي القوى السياسية..حكومة التكنوقراط لا تستطيع أن تصمد أسبوعين والقوى السياسية التي تطالب حكومة التكنوقراط هي أول من سيطالب بإسقاطها… مستمرون بهذه الحكومة بروح جديدة”.

وأكد “عدم تأييده استقالة الحكومة الحالية، لأن ذلك سيعني أن لا حكومة ستتشكل قريبا”. ورأى “أن انتخابات نيابية جديدة ستقود الى المجلس النيابي نفسه لذلك يجب عدم إضاعة الوقت بهذه الطروحات”. وقال:” لا يقف أي حزب أو تنظيم أو سفارة أجنبية خلف التظاهرات الأخيرة، بل المواطنون غضبوا عندما سمعوا عن فرض رسم على “واتساب” من وزير الاعلام الذي قدم الموضوع بطريقة مستفزة و”واتساب” هو “القشة التي قصمت ظهر البعير”. وتوجه إلى المتظاهرين بالقول:”أنصح المتظاهرين بإبعاد الحراك عن القوى التي ركبت الموجة وراحت تطالب بإسقاط العهد وانصح بتفادي التخريب والسباب”.



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