أهداف السبت الكروي – إثارة الدقائق الأخيرة وسقوط ريال مدريد وثلاثية برشلونة

ريال مدريد سقط سقوطا مفاجئا أمام ريال مايوركا وبرشلونة استفادم من ثلاثيته في إيبار ليتصدر الدوري الإسباني.

مانشستر سيتي عاد للانتصارات بثنائية في كريستال بالاس، وتشيلسي أفلت بفوز أمام نيوكاسل، وأستون فيلا صعق برايتون في الثواني الأخيرة.

وفي ألمانيا كان الوضع أكثر اشتعالا على الصدارة بتفريط بايرن في الفوز وتعادله مع أوجسبورج، وانتصار دورتموند الصعب على بروسيا مونشنجلادباخ.

أما بالدوري الإيطالي فضمن يوفنتوس حفاظه على الصدارة، ورسخ نابولي عقدة عمرها 36 عاما.

إيفرتون ووست هام

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