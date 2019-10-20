تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-10-2019 والقنوات الناقلة.. صلاح وقمة نارية منتظرة

أبرز مواجهات الدوري الإسباني، ستكون بين إشبيلية وليفانتي في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي الدوري الإيطالي، يحل إنتر ضيفا على ساسولو في الثانية عشر والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 4.

بعدها يلعب روما أمام سامبدوريا في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 4.

وفي التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4، يستضيف ميلان نظيره ليتشي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وفي الدوري الفرنسي، يلعب مرسيليا أمام ستراسبورج في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 6.

ومن المنتظر ظهور محترفنا المصري كريم حافظ مع قاسم باشا أمام قيصري سبور في الواحدة ظهرا في لقاء لن يُذاع.

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