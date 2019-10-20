إتاحة الكتب الدراسية إلكترونيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أتاح للمعلمين وأولياء الأمور والطلبة، إمكانية تحميل نسخ إلكترونية من الكتب الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2019- 2020 بصيغة PDF.

وذكرت الوزارة في بيان ليل السبت، أن «المركز انتهى من رفع الكتب الدراسية الخاصة بالصفوف الدراسية الأولى من التعليم الأساسي كاملة (من الأول إلى السادس) على الموقع الإلكتروني».

وأضافت أنه «جارٍ العمل على رفع المناهج الدراسية الخاصة بباقي السنوات الدارسية بمرحلة التعليم الأساسي، والمناهج الدراسية الخاصة بمرحلة التعليم الثانوي».

ولتحميل الكتب عبر الموقع الإلكتروني اضغط هنا..

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