مشروع أمريكي لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

ذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، قدّموا مشروع تحت اسم “قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن المشروع يدعو لوضع حلول استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا، ومعاقبة الدول الداعمة للتدخل الروسي، ومعاقبة الأشخاص الذين يهددون السلام في ليبيا.

وأضافت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن المشروع المُقدّم، يحتوي على تقرير عن أنشطة بعض الدول ومعاجلة التدخل الأجنبي في ليبيا.

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