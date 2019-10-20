فرض حظر التجوال في تشيلي.. والرئيس يلغي زيادة أسعار المواصلات بعد اضطرابات

أعلن الجيش في تشيلي فرض حظر التجوال خلال ساعات الليل في العاصمة سانتياجو وقال الرئيس سيباستيان بنيرا إنه سيجمد سياسة النقل التي لا تحظى بشعبية في الوقت الي تواجه فيه الحكومة صعوبة لمعالجة اضطرابات واسعة النطاق في الشوارع بسبب زيادة أسعار المواصلات.

وفرض الجنرال المسئول عن أمن سانتياجو حظر التجوال في المدينة من الساعة العاشرة مساء السبت حتى السابعة صباح الأحد.

ومع سريان حظر التجوال قام آلاف الأشخاص بمسيرة وتجمعوا في الميادين العامة وخرجوا من منازلهم للمشاركة في احتجاجات تقليدية بقرع الأواني حسبما قال شهود.

واستمر اشتعال الحرائق وشُُُُوهد نهابون في بؤر التوتر بالمدينة التي يقطنها ستة ملايين نسمة حيث اشتبكت في وقت سابق قوات الشرطة والجيش مع محتجين. ووقعت أيضا اضطرابات كبيرة في مدينة فالباريسو الساحلية حيث مقر الكونجرس بتشيلي وحيث أعلنت الحكومة أيضا الحكم العسكري في ساعة متأخرة من مساء السبت وفي مدينة كونثبثيون بجنوب البلاد.

وقال الجنرال خافيير إيتورياجا ديل كامبو المسئول عن الأمن في سانتياجو” ندعو كل الناس إلى العودة إلى منازلهم ولتقييم الإجراءات التي رتبتها الحكومة والتعاون لحماية أسرهم وسلامتهم وممتلكاتهم الخاصة”. وقُوبل قرارنشر القوات المسلحة بصدمة على نطاق واسع . وقال بنيرا رجل الأعمال الذي يمثل يمين الوسط إنه سيلغي زيادة أسعار المواصلات العامة التي سببت احتجاجات واسعة النطاق بعد إعلانها في السادس من أكتوبر. وأضاف في كلمة للشعب بٌثت من قصر الرئاسة في سانتياجو أنه استمع “بكل تواضع” “لصوت رفاقي” وللسخط على ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات العامة السيئة. وأعلن تشكيل مجموعة عمل لمعالجة شكاوى المحتجين.

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