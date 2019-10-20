أنشيلوتي ردا على إبراهيموفيتش: سأتصل به وأخبركم مستجدات انضمامه لنابولي

وصرح المدرب الإيطالي للصحفيين عقب مواجهة فيرونا التي انتصر بها الأزرق بنتيجة 2-0 قائلا: “سأتصل به الليلة وأخبره أننا ننتظره”.

وتابع “لدي إعجاب كبير به، رأيته يسجل 29 هدفا في 30 مباراة بالدوري الأمريكي”.

وأتم “غدا بعد الاتصال به سأعلمكم كيف سارت الأمور”.

النجم السويدي انضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي في مارس 2018 مجانا، ويمتد عقده الحالي حتى ديسمبر 2019.

ولعب في عام 2019 في الدوري الأمريكي 29 مباراة سجل خلالها 30 هدفا وصنع 7 آخرين.

صاحب الـ38 عاما صرح في وقت سابق: “أُقدر الفيلم الوثائقي الخاص بدييجو مارادونا وليس هناك شخص مثله، والحب الذي تكنّه المدينة له يجعلني أشعر بأنني سوف استمتع بتجربة في نابولي، سيكون من الرائع تكرار ما فعله هناك”.

وواصل “لا أقول أنني سأنضم لنابولي، القرار الأخير يعتمد على بعض الجوانب، المشجعين المتحمسين، وزملائي في الفريق، سان باولو مملتئ كل أحد بالإضافة لوجود كارلو أنشيلوتي أنه واحد من أفضل المدربين”.

إبراهيموفيتش لديه مهمة قد تكون أخيرة مع لوس أنجلوس جالاكسي وهي الفوز بلقب كأس الدوري الأمريكي بعد التأهل للمرحلة النهائية.

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