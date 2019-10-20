رئيس إندونيسيا يؤدي اليمين لفترة ولاية ثانية| صور

أدى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليمين اليوم الأحد لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات ليقود ثالث أكبر ديمقراطية في العالم بعد فترة ولاية أولى شهدت إنفاقا كثيفا على البنية الأساسية.

وتعهد ويدودو، تاجر الأثاث السابق الذي جاء من خارج المؤسسة العسكرية والنخبة السياسية، بجذب المزيد من الاستثمارات إلى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا والتركيز على تحسين الموارد البشرية في البلاد في فترة الولاية الثانية.

وأدى اليمين في البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة ونشرت السلطات أكثر من 30 ألف من أفراد الأمن في العاصمة جاكرتا بعد مظاهرات نظمها طلاب في الفترة الأخيرة وبعد أن طعن شخص يشتبه في أنه من المتشددين الإسلاميين وزير الأمن هذا الشهر.

ويعتزم ويدودو الإعلان عن التشكيل الذي طال انتظاره لحكومته الجديدة غدا الإثنين.

وسيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل أن يتوجه نائب الرئيس المنتخب، معروف أمين إلى اليابان لحضور مراسم تنصيب الإمبراطور، ناروهيتو، طبقا لما قاله ويدودو للصحفيين في القصر الرئاسي في جاكرتا قبل أن يتوجه إلى البرلمان لأداء اليمين الدستورية. وذكر الرئيس ويدودو “القائمة اكتملت بالفعل. وسيتم الإعلان عن أسماء الوزراء صباح غد”. وستتكون الحكومة من الكثير من أعضاء حكومته في ولايته الأولى وتضم أيضا العديد من الوجوده الجديدة، طبقا لما ذكره الرئيس، ممتنعا عن تأكيد ما إذا كان أعضاء في حزب “جيريندرا” المعارض الرئيسي، سيكونون جزءا من فريقه الوزار

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا