مباشر قمة إنجلترا – يونايتد (1)-(0) ليفربول.. جوووووووووول راشفورد

———–

ق 45: الـVAR يلغي هدف التعادل بعدما لمست الكرة يد ساديو ماني

ق 44: جوووووووول ماني يسجل التعادل

ق 36: جووووووووول راشفورد يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد بعد عرضية من دانييل جيمس

ق 33: أوووووه فيرمينو يهدر أسهل فرصة لليفربول بعد انطلاقة رائعة من ماني من الناحية اليمين ثم مرر له الكرة أمام المرمى لكنه سدد كرة ضعيفة في يد دي خيا

ق 25: انطلاقه من ماكتومناي وتسديدة ضعيفة في يد أليسون

ق.13 جورجينو فينالدوم ينطلق ببراعة من وسط الملعب ويطلق تسديدة أرضية يمسكها دي خيا بسهولة

بداية المباراة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا