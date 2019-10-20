كلوب: من قال صلاح سيلعب؟ قد يشارك أمام جينك

وصرح كلوب لشبكة “سكاي سبورتس” قائلا: “محمد صلاح لم يكن جاهزا، هذا هو الأمر”.

وأضاف “لم يتمكن من التدرب مع الفريق، لا أعلم من أين جاء ما قاله الجميع عن مشاركته في المباراة”.

وواصل “لم تكن هناك فرصة لمشاركته اليوم، ربما يلعب يوم الأربعاء، علينا أن ننتظر ونرى”.

وغاب محمد صلاح عن قائمة ليفربول التي ستواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض صلاح للإصابة في كاحله خلال مواجهة ليستر سيتي في الجولة الماضية التي فاز بها الحمر بنتيجة 2-1، وذلك بعد تدخل قوي من حمزة تشودري لاعب وسط الثعالب.

ويواجه ليفربول نظيره جينك ضمن ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في بلجيكا.

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