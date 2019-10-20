في إيطاليا – التعادل الرابع.. روما يفقد نقطتين أمام سامبدوريا

انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتعرض جاستن كلويفرت للطرد بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 87 ويستكمل روما الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.

وبذلك يتعادل روما للمباراة الرابعة في الدوري الإيطالي من أصل ثماني مباريات ويرتفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.

أما سامبدوريا فرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز العشرين والأخير من ترتيب الدوري الإيطالي.

ويستضيف روما فريق ميلان يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

ويلعب ميلان مساء اليوم الأحد أمام فريق ليتشي وفي حالة فوزه يصعد للنقطة رقم 12 لتشتد المنافسة بينه وبين روما على المراكز الستة الأولى.

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