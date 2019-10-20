ثلاثة قتلى في أسوأ اضطرابات تشهدها تشيلي منذ عقود

سانتياغو-العنوان

سقط ثلاثة قتلى في وقت مبكر من اليوم الأحد، في سانتياغو في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ عقود تشيلي التي فرض منع التجول في ثلاث من مناطقها تم نشر 9500 شرطي وعسكري فيها.

وهؤلاء هم أوائل القتلى الذين سقطوا في الاضطرابات التي بدأت الجمعة بسبب الغضب من الظروف الاجتماعية الاقتصادية والتفاوت الطبقي في تشيلي التي تعد احدى أكثر دول أمريكا اللاتينية استقرارا.

وبدأ عسكريون يقومون بدوريات في الشوارع للمرة الأولى منذ انتهاء الحكم الديكتاتوري للجنرال أوغستو بينوشيه في 1990.

وفرض منع للتجول السبت حتى الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش من الأحد في العاصمة سانتياغو ثم تم توسيعه ليشمل منطقتين أخريين هما فالبارايسو (وسط) وكونسيبسيون (جنوب). ولم تذكر السلطات ما إذا كانت ستمدد الإجراء.

وكان الرئيس سيباستيان بينييرا أعلن مساء الجمعة حالة الطوارئ لـ15 يوما في سانتياغو وعهد بمسؤولية حفظ الأمن إلى الجنرال خافيير إيتورياغا ديل كامبو. ونشرت الحكومة الجيش في منطقتي أوهيغينز وكوكيمبو أيضا. لكن الوجود الأمني والعسكري الكبير لم يسمح بتجنب أعمال عنف جديدة.

وفي وقت مبكر من الأحد، قتل ثلاثة أشخاص في حريق محلات لسلسلة “ليدر” التابعة لشبكة وولمارت الأمريكية. وقد اقتحم مئات الأشخاص مداخل المتجر لنهبه حسب رجال الإطفاء الذين احتاجوا لأكثر من ساعتين للسيطرة على الحريق.

وأعلنت حاكمة سانتياغو كارلا روبيلار في وقت لاحق أن “شخصين قضيا حرقا والثالث نقل في حالة خطيرة إلى مستشفى حيث توفي”.

المصدر-وكالات

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