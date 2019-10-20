قوات سوريا الديمقراطية تنسحب من مدينة رأس العين الحدودية

قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد اليوم الأحد إنها سحبت كل مقاتليها من مدينة رأس العين الحدودية في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة للانسحاب من “منطقة آمنة” تسعى تركيا لإقامتها على حدودها مع سوريا.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جبريل في بيان “لم يعد لنا أي مقاتلين في المدينة”.

وفي وقت سابق، قال مسلحو المعارضة السوريون الذين تدعمهم تركيا والذين سيطروا على معظم المدينة الأسبوع الماضي إن وحدات حماية الشعب الكردية ما زالت تتحصن في نحو 30% من المدينة.

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