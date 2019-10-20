المشري يعقد اجتماعات في أوغندا

إيوان ليبيا – وكالات :

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين والوفد المرافق له بالعاصمة الأوغندية كامبالا رئيس الوزراء الأوغندي ومدير أعمال الحكومة روهاكانا روجوندا.

اللقاء بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس ملفات التعاون المشترك بين البلدين وآخر التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا.

والتقى المشري مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي فيلمون ماتيكي بالإضافة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونائب مدير أعمال الحكومة في البرلمان الأوغندي الجنرال المتقاعد علي موسى والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية لشرق أفريقيا كيروندا كيفجينجا علي.

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