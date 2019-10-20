الانتهاء من إعداد قيمة علاوة المعلمين

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق انتهاء الأعمال المتعلقة بإعداد قيمة علاوة الحصة للمعلمين للموسم 2018-2019 استعدادا لتسييلها.

ووفقا لما ورد عن إدارة الميزانية اليوم الأحد إن الوزارة أنهت الإجراءات حسب ما ورد عن وزارة التعليم وإن إدارة الخزانة تستعد لتحويلها لمكاتب مراقب الخدمات التعليمية في المناطق.

وكان وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل قد بحث في يوليو الماضي أسباب تأخر صرف علاوة الحصة للعام الدراسي الماضي لبعض مراقبات التعليم بالبلديات مع مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة ومدير مكتب مكافحة الفساد وموظفين من القسم المالي بالوزارة تزامنا مع عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة المالية.

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