بالفيديو – مدرب جديد والنتائج لم تتغير.. ميلان يتعثر أمام ليتشي

ميلان تعادل أمام ليتشي بثنائية لكل فريق في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

هاكان تشالهان أوجلو وضع ميلان في المقدمة أولا بقذيفة قوية في الدقيقة 20. قذيفة أنهت الشوط الأول لصالح الروسونيري.

في الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ليتشي بعد لمسة يد على أندريا كونتي مدافع ميلان.

ونجح خوما باباكار في تحويل ركلة الجزاء بنجاح على مرتين ليدرك ليتشي التعادل.

وفي الدقيقة 81 سجل شيشتوف بيونتك الهدف الثاني لـ ميلان بعد مجهود رائع من تشالهان.

لكن فرحة ميلان لم تكتمل للنهاية بعدما أطلق ماركو كالديروني تسديدة صاروخية هزت شباك دوناروما وكتبت التعادل لـ ليتشي.

آخر ثلاثة مدربين لـ ميلان لم ينجح أي منهم في تحقيق الانتصار في أول مباراة له.

جنارو جاتوزو تعادل أمام بينفينتو. ماركو جيامباولو خسر أمام أودينيزي.

والآن بيولي يتعادل أمام ليتشي. لتبقى نتائج ميلان كما هي.

ووصل ميلان للنقطة العاشرة في المركز الـ 12، بينما وصل رصيد ليتشي للنقطة السابعة في المركز الـ 15.

وينتظر ميلان مجموعة نارية من المباريات المتتالية.

ميلان سيواجه روما خارج ملعبه في الـ 27 من شهر أكتوبر، ثم يستضيف سبال وبعدها يلعب أمام لاتسيو، قبل أن يخرج لمواجهة يوفنتوس في العاشر من شهر نوفمبر قبل مواجهة نابولي على ملعبه.

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