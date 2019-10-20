مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 3 آخرين في حادث تدريب في جورجيا

قال الجيش الأمريكي إن ثلاثة من جنوده لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون في قاعدة فورت ستيوارت هانتر الجوية بولاية جورجيا عندما تعرضت سيارتهم المدرعة لحادث خلال تدريب.

وقال مسئولون بالقاعدة التي توجد في جنوب شرق جورجيا على تويتر إن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم وتعرضت له سيارة قتالية تزن 37 طنا من طراز برادلي التي تستخدمها قوات المشاة.

وأضاف المسئولون أن الجنود الثلاثة الآخرين نقلوا لمستشفى وين العسكري.

ولم يتسن الاتصال بمسئولي القاعدة للتعليق. ووصف الجيش الأمريكي الواقعة بأنها حادث لكنه لم يقدم تفاصيل.

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