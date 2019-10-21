لوبيتيجي: إشبيلية يحقق الانتصارات بالعرق والدماء والدموع

إشبيلية خطف فوزا قاتلا في اللحظات الأخيرة بهدفٍ دون رد على ليفانتي بختام الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

وصرّح لوبيتيجي بعد المباراة: “هذه الانتصارات تكلفنا العرق والدماء والدموع، في الشوط الثاني تحققت العدالة”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: “يمكن أن تكون الأفضل ورغم ذلك تخسر المباراة، هذا هو السر العظيم في كرة القدم”.

وأكمل: “ولكن كلما خلقنا فرصا أكثر، كلما اقتربنا من الانتصار”.

وأتم: “دور الجماهير كان حاسما، ففي بعض المناسبات لم نحقق الفوز ورغم ذلك دعمتنا جماهيرنا، وهذا يعطينا طاقة هائلة”.

إشبيلية رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط عن الصدارة.

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