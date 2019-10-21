أهداف الأحد الكروي – كلاسيكو إنجلترا ينتهي بالتعادل والشباك تهتز 20 مرة في إيطاليا

العديد من المباريات والأهداف في مختلف الملاعب الأوروبية شدها يوم الأحد 20 أكتوبر 2019.

ليفربول ينجو من الهزيمة الأولى له في الدوري وميلان يتعادل في أولى مبارياته مع مدربه الجديد.

ومباراة جديدة في الدوري الإيطالي تشهد تسجيل 7 أهداف بين إنتر ميلان وساسولو. لينتهي اليوم الثاني من الجولة الثامنة في الدوري الإيطالي بتسجيل 20 هدفا.

إنتر × ساسولو

سامبدوريا × روما

أودينيزي × تورينو

ريال سوسيداد × بيتيس

هدف ملغي لـ ساديو ماني في مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد × ليفربول

فياريال × إسبانيول

كولون × بادبورن

سانت إيتيان × بوردو

هوفنهايم × شالكه

موناكو × رين

بلباو × بلد الوليد

ميلان × ليتشي

إشبيلية × ليفانتي

مرسيليا × ستراسبورج

بارما × جنوى

كالياري × سبال

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