مناقشة مشروع التعليم الطبي الإلكتروني

إيوان ليبيا – وكالات :

عقد المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبدالجليل، اجتماعا بمقر الوزارة بطرابلس مع عمداء كليات الطب بجامعة طرابلس والزاوية ومصراتة؛ لمناقشة تطوير الجامعات والكليات وإمكانية ربط المحاضرات عن طريق الدوائر المغلقة من خلال مشروع التعليم الطبي الإلكتروني.

وذكرت وزارة التعليم في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن الاجتماع ناقش بعض المواد العلمية وكيفية تجهيز المدرجات وإمكانية العمل على ضبط وتوحيد المناهج وتحديد المفردات المقررات داخل كليات الطب.

وحضر الاجتماع وكيل عام وزارة التعليم محمد النوير، ورئيس لجنة التعليم الطبي الإلكتروني (عن بعد) الدكتور مفتاح محمد زرموح، ورئيس الفريق التقني لمشروع التعليم الطبي الإلكتروني الدكتور محمد أحمد البشتي.

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