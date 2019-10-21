المطالبة بإعادة تأهيل محطات الوقود

إيوان ليبيا – وكالات :

طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات العاملة في مجال توزيع الوقود، على ضرورة البدء المباشر في إعادة تأهيل محطات الوقود، بحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وشارك في الاجتماع الذي عقد ظهر أمس الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس رؤساء مجالس إدارات شركات «البريقة – الراحلة – نفط ليبيا – الشرارة الذهبية».

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رؤساء مجالس إدارة الشركات العاملة في مجال توزيع الوقود استعرضوا خلال الاجتماع الخطوات المتخذة لمعالجة القصور في أداء شركاتهم للحد من أزمات التوزيع المتكررة، وأكدوا أن الإجراءات العاجلة التي اتخذوها ساهمت في معالجة جزء من الأزمة طيلة الأسابيع الماضية.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق شدد خلال الاجتماع «على ضرورة البدء المباشر لإعادة تأهيل محطات الوقود لضمان انسياب كميات كافية منه بشكل منتظم لمحطات التوزيع، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي مختنقات التزود مستقبلا».

وأشارت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات بشكل دوري لمتابعة آخر مستجدات توزيع الوقود والمشاكل التي تعترض عملية التوزيع.

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