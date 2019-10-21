ارتفاع عدد قتلى احتجاجات تشيلي إلى 10 أشخاص

قتل 8 أشخاص أمس الأحد خلال الاحتجاجات التي تشهدها تشيلي، ليبلغ إجمالي عدد القتلى 10 أشخاص.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية في تشيلي، القبض على 152 شخصًا، على خلفية الاحتجاجات، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ أيضاً عن 40 عملية نهب خلال احتجاجات الأحد.

وكانت الحكومة في تشيلي قد قررت مد حالة الطوارئ في البلاد، على خلفة المظاهرات المستمرة منذ 7 أيام في العاصمة سانتياغو، احتجاجا على زيادة مقترحة لأسعار المواصلات العامة في البلاد، وعلى الرغم من إعلان الحكومة التراجع عن قرارها إلا أن الاحتجاجات لم تتوقف.

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