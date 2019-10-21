إنقاذ 126 مهاجرًا شمال شرق القره بوللي

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، إنقاذ 126 مهاجر غير شرعي شمال شرق القره بوللي.

وقال قاسم، إنه بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس – في مهمة بحث وإنقاذ، وذلك يوم الأحد، تم خلالها إنقاذ قارب مطاطي عليه (126) مهاجر غير شرعي من بينهم (4) سيدات، و(4) أطفال. وذلك على بعد حوالي (50) شمال شرق القره بوللي.

وأوضح قاسم، أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، مشيرا إلى إنزالهم في نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء شارع الزاوية .

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