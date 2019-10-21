حقيقة هروب بعض وزراء الوفاق خارج البلاد

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابع للجيش العميد خالد المحجوب، أن ” الجيش يسيطر على منطقة الخلاطات بالكامل تحت السيطرة، وقريبًا سنشهد انهيار تلك الجماعات والسيطرة على ما تبقى من مناطق”.

وأضاف المحجوب، في تصريحات له ، أن ” بعض وزراء حكومة الوفاق هربوا، ويتحججون بأنهم في مهام خارج البلاد لكن الحقيقة أنهم يجهزون أنفسهم جميعًا للهرب”.

وأكمل المحجوب، ” هناك عدد من قادة المليشيات المعروفين بدأوا يتصلون من الخارج ويدّعون أنهم في داخل ليبيا”.

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