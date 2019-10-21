بوتين يؤكد دعم الحل السلمي في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن موسكو ستدعم أي جهد يسعى للوصول إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا.

وأشار بوتين في تصريحات نشرها الكرملين، إلى أن روسيا وألمانيا مستعدتان لمساعدة ليبيا على تخفيف التوترات وتجنب الصراع المسلح.

وأضاف الكرملين أن بوتين وميركل اتفقا على المساعدة في تخفيف التوترات، وتسهيل جهود الوساطة التي تعمل عليها الأمم المتحدة لحل النزاع سلميا.

يشار إلى أن بوتين عبر عن قلقه في يوليو الماضي، من تسلل مسلحين من إدلب إلى ليبيا، مبينا أن الأوضاع في ليبيا تتدهور وأن النشاط الإرهابي يتصاعد وأعداد الضحايا في ازدياد، داعيا إلى إيقاف المواجهات العسكرية في ليبيا بأسرع ما يمكن واستئناف الحوار كطريق لإنهاء الانقسام وإقامة مؤسسات موحدة للدولة.

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