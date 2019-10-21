الرئيس اللبناني: يجب رفع السرية عن الحسابات المصرفية لأي مسئول

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إن “ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسئولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً”، بحسب ما نشرته سكاي نيوز بالعربية.

واجتمع منذ قليل مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الإثنين، برئاسة ميشال عون في قصر بعبدا، وسط احتجاجات تعم البلاد وتشكل أكبر تحد للنخبة الحاكمة منذ عقود.

ومن المتوقع أن تقر الحكومة إصلاحات منها خفض أجور الوزراء إلى النصف في مسعى لتخفيف أزمة اقتصادية وتهدئة الاحتجاجات التي دفعت بمئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع على مدى أربعة أيام.

وكانت الرئاسة اللبنانية، قد تبلغت أمس الأحد، استقالات الوزراء غسان حاصباني وكميل أبو سليمان ومي شدياق وريشار كيومجيان.

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