السعودية ضيف شرف حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الجامعي

تحل المملكة العربية السعودية كضيف شرف في حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي الثاني للمسرح التجريبي الجامعي الذي يقام في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وذلك بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية

وأشاد الملحق الثقافي بالسفارة السعودية الدكتور خالد بن عبدالله النامي بفعاليات الملتقى ورسالته والإقبال من طلبة الجامعات السعودية المشاركين ضمن فعاليات الملتقى المختلفة سواءً من خلال العروض المسرحية أو من خلال الورش التدريبية المتخصصة في فنون المسرح التي تقام ضمن فعاليات الملتقى، مشيرًا إلى أنه تم تكريم اثنين من رواد المسرح الجامعي بالمملكة وهما الفنان خالد الحربي، والمؤلف فهد بن ردة الحارثي، لما قدماه من مسيرة حافلة بالفن للمسرح الجامعي.

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