السيول تهدد بلدية أم الرزم

إيوان ليبيا – وكالات :

شهدت بلدية أم الرزم، التي تقع على بعد 32 كيلومترًا من مدينة درنة، حوادث عدة خلال الفترة الماضية، نتيجة السيول التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس المجلس التسييري للبلدية، عبدالونيس عوض إن السيل جرف أسرة، ما أدى إلى وفيات إضافة إلى فقدان رضيعة، مازالت تبحث الجهات المختصة عنها.

وناشد عوض، الجهات المختصة تقديم الدعم والمساندة إلى البلدية، التي تعاني تهالك البنية التحتية، منوهًا بأن «أم الرزم» مهددة بسيول أكثر مع قرب فصل الشتاء وموسم الأمطار، ونوه بأن الحياة تتعطل تمامًا في تلك الفترة من كل عام داخل البلدية والمناطق المجاورة.

وفي سياق متصل، قال مدير مستشفى أم الرزم العام الدكتور عزالدين بريك، إن الأسرة التي جرفها السيل فقدت الأم وطفلين، بينما نجا الأب وطفلان آخران بعد إسعافهما في موقع الحادث.

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