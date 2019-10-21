أوضاع النازحين من طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلاله أن عدد النازحين جراء اشتباكات العاصمة طرابلس تجاوز 25 ألف أسرة بمتوسط 5 أو 6 أفراد للعائلة الليبية الواحدة ما يعني أن إجمالي النازحين يتجاوز 130 ألف شخص جلهم من النساء والأطفال وكبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال جلاله إن النازحين يعيشون أوضاعا صعبة من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية خاصة وأن أعدادهم في تزايد كما زادت حدة الاشتباكات في أطراف العاصمة وبعد دخول الحرب شهرها السابع.

وأكد جلاله أن معاناة النازحين تزداد مع دخول فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار وكذلك بداية العام الدراسي الجديد ما يتبعه من مصاريف تنهك رب الأسرة النازح مشيرا إلى أن الحكومة سعت للتخفيف من هذه الأعباء عبر تخصيص مبالغ للبلديات التي يتواجد بها النازحين إضافة لمجهودات مؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر الليبي ومفوضية الكشافة والهيئة الليبية للإغاثة والشركاء الدوليين العاملين في المجال الإنساني وكذلك أهل الخير والبر والإحسان ورجال الأعمال وصندوق الزكاة.

وحول تواجد أعداد من النازحين في المدارس مع بداية العام الدراسي أكد جلاله أن أعداد النازحين في المدارس لم تعد كبيرة موضحا ان غالبية العائلات القاطنة بالمدارس تدبرت أمورها في أمكن أخري مشددا على أن لجان الأزمة بالبلديات تعمل على إيجاد بدائل مناسبة للعائلات التي مازالت تقيم بالمدارس مؤكدا أن وزارة التعليم قامت بجهود كبيرة على كافة المستويات لمعالجة أوضاع النازحين والمهجرين.

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