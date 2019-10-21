مؤتمر #ليلة_الأبطال – بوكيتينو: نحن أسوأ أعداء لأنفسنا.. وفرصة جديدة لنا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين للحديث عن مواجهة ريد ستار بلجراد الصربي غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في ملعب نيو وايت هارت لين لحساب المجموعة الثانية.

وتحدث بوكيتينو قائلا: “من الهام الفوز بكل مباراة ليس فقط لقاء الغد، حاليا نحن أسوأ أعداء لأنفسنا، يجب أن ننافس أنفسنا وأن نستعيد الثقة مرة أخرى ونصبح فريقا قويا ونظهر بالشكل الذي نريده.

وأضاف “لا يوجد أي ضغط على الفريق بل يجب أن يشعر كل اللاعبين بالحرية في اللعب، ضد واتفورد وبرايتون ارتكبنا بعض الأخطاء فعوقبنا، أهم شيء الآن أن نركز ونصبح أقوياء”.

ويعاني توتنام الأمرين خلال الموسم الجاري إذ أنه يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بفارق خمس نقاط عن تشيلسي الرابع.

وفي دوري الأبطال يحتل المركز الرابع والأخير في مجموعته بنقطة واحدة وخسر في الجولة الماضية على ملعبه بسبعة أهداف لهدفين.

وواصل المدرب الإسباني حديثه “التوقعات لذلك النادي اختلفت بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، لهذا يبدو الموقف الآن سيئا لكن أهم شيء كما قلت أن نستعيد ثقتنا في أنفسنا مرة أخرى”.

وتابع “بالنسبة للكثير من اللاعبين فهذه هي أول مرة يتوقع منهم البعض نتائج معينة ولا يحققوها، ولكن هذه فرصة جديدة للنضوج والتعلم من أجل المستقبل، لدينا ما يلزم لتحويل كل الأشياء السلبية”.

وأتم “عندما تحدث نتائج سيئة لن يكون من السهل التواصل مع زملائك في الملعب وأن تقوم باللعب بطريقتك المعتادة هذا بسبب الضغط فأنت تريد الوصول مبكرا والتسجيل بأسرع وقت ممكن وتركض أكثر، لكن الأمر ليس كذلك بل في بعض الأحيان يجب أن تركض أقل وتبذل طاقة أقل في التفكير لهذا نحتاج الخبرة”.

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