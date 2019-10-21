إيمري: أرسنال على الطريق الصحيح لتحقيق شيء هام هذا الموسم

وصرح إيمري قائلا: “أتحدث يوميا مع راؤول سانليهي رئيس قسم كرة القدم في النادي وإدو جاسبر المدير التقني واللاعبين”.

وأضاف “وأعتقد حقا أننا على الطريق الصحيح ونعمل بشكل جيد، وأشعر بسعادة كبيرة في النادي ومع لاعبي”.

وواصل “في الفترة الأخيرة من أسبوعين إلى 4 عمل اللاعبون بطريقة جيدة جدا”.

وتابع “بهذه الطريقة يمكننا أن نكون إيجابيين ونعتقد أننا سنفعل شيئا هاما هذا العام”.

وأتم “أردت السير في هذا الطريق وتحدثت مع راؤول وكانت لديه بعض الأفكار حينما تحدث معي”.

ويستعد أرسنال لمواجهة مضيفه شيفيلد يونايتد يوم الإثنين في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما حصد شيفيلد 9 نقاط من 8 جولات في المركز الـ15.

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