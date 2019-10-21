مباشر – الإعلان عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.. مبابي وماني وأوباميانج

ويبدأ الإعلان عن المرشحين تباعا دون الكشف عن ماهية ترتيبهم.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في شهر ديسمبر المقبل.

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)اني

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

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