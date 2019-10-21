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مباشر – الإعلان عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.. مبابي وماني وأوباميانج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ويبدأ الإعلان عن المرشحين تباعا دون الكشف عن ماهية ترتيبهم.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في شهر ديسمبر المقبل.

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)اني

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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