منع حكومة جونسون من إجراء تصويت ثان على اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي

قرر رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، اليوم الإثنين، منع حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من إجراء تصويت في البرلمان على الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال بيركو إن الحكومة كانت تحاول تقديم مقترح «في جوهره هو نفس المقترح»، الذي درسه النواب أول أمس، مضيفا «ولهذا فإن حكمي هو أنه لن تتم مناقشة هذا الأمر مجددا اليوم».

وكان جونسون، طالب مطلع هذا الأسبوع بإرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كان مخططا في 31 أكتوبر الحالي.

وينفذ جونسون بذلك لوائح قانونية، إلا أنه يريد رغم ذلك خروج البلاد من الاتحاد الأسبوع المقبل.

وستقرر الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد، وعددها 27 دولة، بالإجماع ما إذا كان سيتم تمديد المهلة، ومدى التمديد.

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