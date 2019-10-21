مالك إنتر السابق: في الوقت الحالي ربما أردت التعاقد مع إبراهيموفيتش

وقال موراتي في تصريحات نقلتها شبكة “ميدياسيت” الإيطالية: “إبراهيموفيتش سينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي بعد شهرين، وإذا كنت متواجدا مع إنتر في الوقت الحالي لفعلت شيئا مجنونا بالتعاقد معه”.

وأضاف “هجوم إنتر يعاني في الوقت الحالي بعد إصابة أليكسيس سانشيز وغيابه عن الملاعب ولذلك من الممكن التعاقد مع زلاتان”.

وكان زلاتان ألمح قبل أيام إلى إمكانية العودة إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى مع بداية عام 2020.

ولعب زلاتان قبل ذلك لأندية يوفنتوس وميلان وإنتر في إيطاليا.

وانتقل موراتي للحديث عن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر قائلا: “إنه يعمل بشكل جيد مع الفريق وأمامه معركة قوية هذا الموسم مع يوفنتوس”.

وأتم تصريحاته “بالطبع فرصة يوفنتوس أفضل بالإضافة إلى أنهم فازوا بالدوري في آخر 8 سنوات لكن إنتر أيضا لديهم جودة عالية والشخصية اللازمة للقتال من أجل اللقب”.

ويحتل إنتر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس المتصدر بعد مرور 8 جولات.

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