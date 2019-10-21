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حزب الله اللبناني ينفي علاقته بمظاهرة للدراجات النارية وسط بيروت

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

نفى حزب الله اللبناني في بيان له مساء اليوم الإثنين علاقته بمظاهرة للدراجات النارية تحمل أعلاما ل”حزب الله” و”حركة أمل” نزلت إلى وسط بيروت.
وقال البيان: “يهم العلاقات الإعلامية في حزب الله أن توضح أن حزب الله ليس له علاقة بتاتا بمظاهرة الدراجات النارية التي نزلت مساء اليوم إلى وسط بيروت”.
وكانت مسيرة للدراجات النارية تحمل أعلاما ل”حزب الله ” و” حركة أمل” قد جابت مساء اليوم عددا من شوارع بيروت وحاولت الدخول إلى وسط العاصمة الذي يشهد احتجاجات مطلبية، وقام الجيش اللبناني بمنعهم من الاقتراب من المعتصمين.
ورغم الإجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري، أعلن المعتصمون في كل الساحات في مختلف المناطق اللبنانية استمرارهم في الاعتصامات والمظاهرات حتى تحقيق المطالب، ودعوا إلى الإضراب العام غدا الثلاثاء.
كما ارتفع عدد المحتجين في الساحات مساء اليوم الإثنين.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • حزب الله مثل الاخوان يتاجر بعواطف البسطاء باسم الدين ويخالف الثوابت الاسلامية وينشر عقيدة فاسدة فيعبدون ال بيت رسول الله بدلا من حبهم مع صحابة رسول الله مثل اهل السنة والجماعة ويعتقدون خطأ ان ال محمد مقصورة على ال بيت رسول الله وهو اعتقاد خاطئ فال محمد هم كل مسلم يؤمن برسالة سيدنا محمد وال ابراهيم كل من يؤمن برسالة سيدنا ابراهيم لاننا نقول فى التشهد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم ولو كان ال ابراهيم هم ذريته فكيف يبارك الله لبنى اسرائيل ومنهم ملعونين وكما ورد على لسان سيدنا ابراهيم فى قوله تعالى ومن تبعنى فانه منى .اى ان اتباع سيدنا ابراهيم هم ال ابراهيم واتباع رسالة سيدنا محمد هم ال محمد وعندما رد على احد الشيعة باننا نقول ال سعود على ذرية سعود فقلت له ونحن جميعا كمسلمين فى منزلة الابناء بالنسبة لاهل بيت رسول الله بنص القران الكريم لان زوجات رسول الله امهات المؤمنين وازواجه امهاتكم

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