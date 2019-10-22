بيان من القيادة العامة للجيش

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بوقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بياناً صحفياً بخصوص تنفيذ ضربات جوية في قاعدة معيتيقة الجوية معلنة إستهدافها مخازن ودشم للطائرات التركية المسيرة المستخدمة من قبل ” المليشيات والجماعات الارهابية ” .

وأضاف البيان : ” نفذ سلاح الجو التابع لقواتنا المسلحة الليبية غارة جوية على دشم ومخازن اسلحة ومرافق في الشق العسكري من قاعدة معيتيقة كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الارهابية المسلحة ، لتخزين معدات و صواريخ طائرات مسيرة تركية “.

وكشف البيان بأنه قد ” : نجم عن هذه الغارات الجوية عدة انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ و ذخائر كانت مخزنة في هذه الدشم التي استخدمت من قبل المليشيات والجماعات المسلحة ” .

وأوضح البيان بأن : ” هذه الضربات الجوية كانت نتيجه لعمل مضني لفرق واجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية التي استطاعات بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية ” وفقاً لنص البيان .

وتابع البيان : ” كما تنذر وتحذر القوات المسلحة الليبية اي جماعة او مليشيا مسلحة من محاولة تعريض او تهديد امن وسلامة قواتها المسلحة والمدنيين للخطر من خلال استجلاب او استيراد اي نوع من أنواع الأسلحة او الذخائر من الخارج، او تخزينها لغرض استخدامها ضد قواتنا المسلحة او المدنيين، و ان جميع التراب الليبي تحت سيطرتها ومراقبتها، وسيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في كل زمان وفي اي مكان كان “.

وأكد بيان القيادة العامة بأن : ” سلاح الجو قام بتنفيذ هذه الضربات بدقة متناهية، وانها اصابت أهدافها دون التأثير على اي منشأت او مرافق مدنية وأن جميع الطائرات عادت سالمة للقواعد التي اقلعت منها بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح ” .

وختم البيان ” : مهنئاً كافة عناصر القوات المسلحة على ما تقدمه من أعمال ضد هذه الجماعات والمليشيات المسلحة، لأجل تطهير هذا الوطن الغالي من رجسها، وأعادة الأمن والأمان لكل مناطق الوطن الليبي الغالي ” وذلك أيضاً بحسب نص البيان ذاته .

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