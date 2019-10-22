نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التهديدات والقضايا الأمنية مع وزير الدفاع الأمريكي

عقد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الإثنين، اجتماعا مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي يجري زيارة للرياض، جرى خلالها التباحث بشأن “التهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الأمير خالد استعرض مع إسبر خلال اللقاء “العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الإستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة”.

كما بحث الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.

ووصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى السعودية، في أول زيارة يقوم بها منذ توليه منصبه هذا الصيف.

ومن المقرر، أن يلتقي وزير الدفاع الأمريكي مع الملك سلمان وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وذلك في أول زيارة له إلى المملكة منذ توليه حقيبة وزارة الدفاع. وتأتي زيارة مارك إسبر إلى المملكة في إطار جولة له تشمل منطقة الشرق الأوسط وبروكسل للقاء نظيره التركي وحلفاء آخرين في الناتو.

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