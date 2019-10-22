الرئاسة اللبنانية تنفي ما يتردد من شائعات عن صحة الرئيس عون

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أنه لا صحة إطلاقًا للشائعات التي ترددت حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ودعا مكتب الإعلام في بيان، إلى التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد – “بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية”.

كان الرئيس عون قد طالب مجلس الوزراء في جلسته أمس الإثنين، بالبدء برفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بكل من يتولى مسئولية وزارية في الوقت الحاضر أو مستقبلا، إلا أن الورقة الإصلاحية لم تتضمن ذلك.

وقال عون، إن “ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير”.

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