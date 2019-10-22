إمبراطور اليابان يعلن اعتلاء العرش خلال مراسم بالقصر الإمبراطوري

من المقرر أن يعلن الإمبراطور الياباني ناروهيتو، اعتلاء العرش أمام نحو ألفي ضيف من داخل البلاد وخارجها، في مراسم بالقصر الإمبراطوري في طوكيو، اليوم الثلاثاء.

وسيقوم الإمبراطور 59 عاما، الذي تسلم العرش رسميا في أول مايو، بعدما تنازل عنه الإمبراطور السابق، أكيهيتو، بذلك الإعلان بعدما يعتلي العرش البالغ ارتفاعه 5ر6 متر، في مراسم تستغرق 30 دقيقة.

وفي الوقت نفسه، ستعتلي الإمبراطورة ماساكو، التي سترتدي اللباس التقليدي في اليابان المعروف باسم الكيمونو، عرشا آخرا.

وكان من المقرر، أن يتم تنظيم موكب للإمبراطور والإمبراطورة ماساكو عقب الحفل، لكن تم تأجيل ذلك الحدث حتى 10 نوفمبر في أعقاب الإعصار هاجيبس، الذي خلف 81 قتيلا على الأقل.

ويشارك في حفل اليوم عدد من كبار الشخصيات من أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية، ومن بينهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والأمير البريطاني تشارلز، ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، وزعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي، ومنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني. ومن المتوقع أن تكلف مراسم اعتلاء العرش، دافعي الضرائب اليابانيين 3ر16 مليار ين (150 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 30% على تكلفة اعتلاء الإمبراطور السابق أكيهيتو العرش عام 1990، وذلك بسبب زيادة عدد الضيوف. وأصبح ناروهيتو، الذي تلقى تعليمه في جامعة أوكسفورد، الإمبراطور الـ 126 لليابان رسميا في أول مايو الماضي. وتقول اليابان، إنها أقدم نظام ملكي في العالم، لمدة تمتد لأكثر من 2600 عام.

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