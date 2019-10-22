إعلان حظر التجول في أجزاء من مدينة دالاس الأمريكية بسبب إعصار قوي

واشنطن-العنوان

أعلنت الشرطة الأمريكية حظرا للتجول في أجزاء من مدينة دالاس بولاية تكساس بعدما حطم إعصار قوي منازل وتسبب في انقلاب سيارات وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف لليلة ثانية على التوالي.

وقالت هيأة الأرصاد إن أنباء وردت عن تلقي ثلاثة أشخاص علاجا بالمستشفى لإصابتهم بجروح لا تهدد الحياة بعد أن اجتاحت العاصفة شمال دالاس يوم الأحد برياح بلغت أقصى سرعة لها 225 كيلومترا في الساعة.

وانتقل عاملو الطوارئ من منزل إلى آخر في مناطق مثل بريستون هولو وريتشاردسون وتفقدوا المنازل التي انتزع الإعصار سقوفها أو سقطت عليها أشجار.

وألزمت إدارة الشرطة في دالاس السكان بعدم الخروج بين السابعة مساء والسابعة صباحا.

وذكرت شركة أونكور للمرافق أن الكهرباء انقطعت عن حوالي 42 ألف شخص بحلول مساء يوم الاثنين مما دفعها للاستعانة بالطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة في جهود إصلاح الخطوط المتضررة.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة في منطقة دالاس، لكن السلطات عزت وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل في ولاية أوكلاهوما وشخص واحد في ولاية آركنسو إلى العواصف الشديدة.

المصدر-وكالات

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