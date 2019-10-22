إزالة المباني المخالفة في بنغازي

إيوان ليبيا – وكالات :

أزال عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة العشوائيات في منطقة بلعون في مدينة بنغازي، بعد إخطار المخالفين في وقت سابق بشأن هدم مبانيهم المخالفة.

ونفذ الجهاز، أمس الإثنين، حملة إزالة في منطقة سيدي حسين، حيث أُزيل وكر مخدرات هناك، كما هدمت مخالفات في سوق الوحدة العربية الشهير بـ(سوق المصرية) بعد إخطار المخالفين، وصودرت بعض السلع التموينية التي تباع على قارعة الطريق، وتعتبر غير صالحة للاستعمال الآدمي، وسلمت إلى الجهات المختصة، وضبطوا ألعابًا نارية محظور استيرادها وفق القوانين واللوائح الجمركية لخطورتها، وتمت إزالة العشوائيات في منطقة حي الفاتح (السوق العام).

وفي سياق آخر، داهم أعضاء الجهاز عددًا من المنازل التي تؤوي مهاجرين غير شرعيين، حيث ضبطوا أكثر من 100 مهاجر من جنسيات مختلفة، لا يملكون أوراقًا رسمية، إضافة إلى ضبط أكثر من 140 مركبة مخالفة، ضمن حملات مرورية في عدة شوارع رئيسية.

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