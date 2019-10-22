5 آلاف يورو شهرياً للنواب في طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس قسم السيولة بمصرف مركزي البيضاء رمزي الآغا إن أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس سيتم تسليمهم خلال الأيام القادمة سيارات جديدة.

الآغا أوضح في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن السيارة الواحدة تكلفتها 250 الف دينار تم توريدها عبر أحد وكلاء طرابلس بالإضافة إلى 5 آلاف يورو نقدًا تصرف لهم شهرياً من مصرف ليبيا المركزي طرابلس كبدل مهمات ، منوّهاً إلى أن أعضاء مجلس الدولة سيحصلون على الإمتيازات نفسها.

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